В регионе вводится карантин в двух сельских округах

Власть, Новости

Ввести карантин в двух сельских округах планируют в Атырауской области. 

«Карантин вводится на территории Косшагылского сельского округа Жылыойского района из-за распространения там дынной мухи. Площадь заражённой территории – один гектар. В Баксайском сельском округе Махамбетского района ограничения намереваются установить из-за южноамериканской томатной моли. Площадь зараженной территории – два гектара», — говорится в постановлении Атырауского областного акимата, размещенного на портале  «Открытые НПА».

Карантин вводится в целях предотвращения  распространения карантинных объектов, своевременного их выявления, локализации и ликвидации очагов распространения карантинных объектов.

Постановление будет находиться на публичном обсуждении до 30 марта текущего года.

Виктор Бакурский

Administrator

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