В регионе снизилось число суицидов среди подростков

Согласно статистике, самый высокий показатель по суициду среди подростков в Атырауской области был зафиксирован в 2015 году — девять случаев. В 2016-ом — шесть. В 2017-ом — четыре. В 2018-ом — пять. В 2019 году три факта.

Пять лет назад в республике запустили проект общественного фонда «Bilim Foundation» по превенции суицида среди несовершеннолетних. Шымкент и Кызылорда – стали одним из первых городов, вошедших в нее. Затем в 2017 году присоединились Актюбинская, Акмолинская и Атырауская области. На основе проделанной работы «Bilim Foundation» разработал серию книг по детской и подростковой психологии и сегодня передал его для атырауских школьных психологов.

Управляющий директор ОФ «Bilim Foundation» Берик Ракушев сообщил, что один комплект состоит из 19 книг, в который вошли девятнадцать тем, касающиеся различных ситуаций – от буллинга в школе до взаимоотношений с родителями. Он отметил, что эти книги станут своего рода инструментом в работе психологов. К тому же они приближены к нашему менталитету.

По словам и.о руководителя управления образования Жансулу Туремуратовой на сегодня в Атырауской области насчитывается больше 200 педагогов-психологов. Она рекомендовала им провести с родителями и учителями встречи на данные темы. А среди учеников чаще организовывать познавательные часы.

— Я замечаю со стороны школьных психологов формальность в работе и отсутствие взаимосвязи между родителями и педагогами, — сказала ЖансулуТуремуратова. – Суицид сама по себе проблема многогранная и масштабная. Многие люди эту проблему соотносят только с семьей. Да, я согласна, что родители играют важную роль в жизни ребенка, но здесь немаловажна и психологическая помощь специалистов.

К слову, в 2012 году ЮНИСЕФ совместно с министерствами здравоохранения, образования и науки РК провели национальное исследование. Так, в 90 процентов случаях суицида обнаружены признаки расстройств психического и психологического здоровья. Проблему усугубляет то, что родители и не хотят слышать об этом, ссылаясь на переходный период, каприз, нежелание слушать взрослых. В итоге ребенок остается своими проблемами наедине, а это грозит необратимыми последствиями.

Динара КАНБЕТОВА