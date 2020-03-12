В областной детской больнице катастрофическая нехватка хирургов

Сложная ситуации с кадрами, нехватка некоторых крайне необходимых препаратов. Об этом проинформировала в сервисном центре «ANTIKOR ORTALYGY» департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области член специальной мониторинговой группы, депутат городского маслихата Салтанат РАХИМОВА.

— Как минимум, в лечебном заведении не хватает 8-9 хирургов. В отделении хирургии в ОДБ есть приемный покой, операционный блок, есть стационарное отделение на 42 коек и… 3 хирурга. Ночью, в выходные и праздничные дни дежурит только один врач. Если у него начнется операция, то приемный покой и отделения остаются без специалиста. Поступившие в приемный покой дети, которым часто требуется экстренная помощь, вынуждены дожидаться, когда врач завершит операцию. На днях из больницы уволились еще 2 оперирующих опытных детских хирурга, — рассказала Салтанат РАХИМОВА.

По мнению депутата, прежде чем приглашать специалистов из других регионов, которым надо предоставить жилье, пособия и другое, необходимо проанализировать причины, по которым уходят опытные врачи из областной детской больницы.

Кроме того, депутат РАХИМОВА сообщила, что на сегодня в больнице уже больше двух месяцев нет препарата севофлуран. Это ингаляционный анестетик, применяемый при общем наркозе и крайне необходимый при длительных операциях.

Светлана НОВАК