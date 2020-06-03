В области среди заболевших коронавирусом трое детей

В Атырауской области зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

12 зараженных являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это мужчины 1988, 1991, 1996, 1998, 1990, 1996, 1988, 1999 года рождения и четверо женщин 1974, 1972, 1988, 1979 года рождения. Все они выявлены при прохождении скрининга и обследованны как контактные.

Еще 9 заболевших — это 6 жителей города Атырау. Они выявлены при прохождении скрининга и обследованы как контактные. Двое заболевших дети 2018, 2020 года рождения из Жылыойского и один ребёнок 2013 года рождения из Макатского района. Они были обследованы как контактные.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Всего в регионе выявлено 1140 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших — 481.