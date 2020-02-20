В области не хватает 200 врачей

В Атырауской области здоровье населения будет в приоритете

Об этом аким регионаМахамбет Досмухамбетов сообщил на отчетной встрече с населением.

В области реализуется программа «Денсаулық» по развитию сферы здравоохранения на 2016-2019 годы. В результате улучшились некоторые показатели.

Как отметил аким области, к сожалению, в последнее время выросли показатели материнской и детской смертности. В данном направлении принимаются меры. В частности, приобретены специальные аппараты для выхаживания новорожденных.

«С начала февраля в здании городского роддома открылся филиал Алматинского медико-генетического центра. Там производится биохимико-перинатальная диагностика беременных женщин и неонатальная диагностика новорожденных. Благодаря этому можно своевременно выявлять различные генетические заболевания и предотвращать их развитие. В настоящее время алматинские врачи обучают местных специалистов. Надеемся, что будут хорошие результаты», – сказал Махамбет Досмухамбетов.

Отметив, что пока еще не решен полностью вопрос дефицита врачей. В прошлом году в регион прибыло 130 врачей. Тем не менее, не хватает еще около двухсот специалистов.

«Для решения вопроса дефицита кадров планируется выделить в этом году 110 грантов для обучения студентов в высших медицинских учебных заведениях. Наряду с этим принимаются меры по обеспечению жильем работников здравоохранения. На сегодня 89 медицинских работников приобрели жилье», – уточнил Махамбет Досмухамбетов.