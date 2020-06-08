В области 11 случаев заражения коронавирусом с симптомами

В Атырауской области зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами, передаёт пресс-служба областного акимата.

Как сообщили в пресс-службе, двое зараженных являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это мужчины 1974, 1992 года рождения. Данные лица выявлены при прохождении скрининга.

7 заболевших — жители Жылыойского района , из них двое обратились за помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ, а пятеро были в контакте с инфицированным. Еще одна заболевшая — жительница города Атырау, 1993 года рождения, обследованная как контактная. А также житель Курмангазинского района, 1963 года рождения. Он обратился за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.