В области 11 случаев заражения коронавирусом с симптомами

Медицина, Новости

 В Атырауской  области зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами, передаёт пресс-служба областного акимата.                                            

Как сообщили в пресс-службе, двое зараженных  являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это мужчины 1974, 1992 года рождения. Данные лица выявлены при прохождении скрининга.                                            

7 заболевших —  жители Жылыойского района , из них двое  обратились за помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ, а пятеро были в контакте с инфицированным. Еще одна заболевшая — жительница города Атырау, 1993 года рождения, обследованная  как контактная. А также житель Курмангазинского района, 1963 года рождения. Он обратился за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ.

Выявляются лица, контактировавшие  с больными, все они будут взяты  под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

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