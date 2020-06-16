В Кульсары умерла женщина с диагнозом коронавирус



В Жылыойском районе Атырауской области 15 июня скончалась женщина 1972 года рождения с диагнозом COVID-19.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, заболевшая 13 июня была доставлена бригадой скорой помощи в провизорное отделение Жылыойской больницы с жалобами на повышение температуры, затруднение дыхания и незначительный кашель.

«После проведения КТ экспертизы было выявлено 50% поражения легких. В связи с тяжелым состоянием, больная была госпитализирована в бокс инфекционной больницы. После консультации со специалистами областной больницы, было принято решение о подключении пациентки к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на проведение интенсивной терапии и оказанную медицинскую помощь, 15 июня была констатирована смерть пациентки. Ранее женщина на учете по состоянию здоровья не состояла»,- сообщили в областном управлении здравоохранения.