В Казахстане увеличилось число заболевших коронавирусом

Медицина, Новости

В Казахстане по состоянию на 13 часов 19-ого марта выявлено 44 случая заражения коронавирусной инфекцией, передает inAlmaty.kz со ссылкой на Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Еще семь случаев заражения зарегистрировано в Нур-Султане.«Это граждане Республики Казахстан от 25 до 52 лет. Все они из числа близких контактов с ранее подтвержденными случаями. Находятся на карантине в стационаре. Состояние удовлетворительное», — информировал официальный представитель Минздрава РК Диас Ахметшарип. 

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