В Атырау закрываются садики и набережная реки Урал

В Атырау вновь закрываются садики и набережная реки Урал. Главный государственный санитарный врач Атырауской области Амантай Жумагалиев внес изменения в постановление, касающееся мер по борьбе с коронавирусом.

«Продлить действие карантинныхограничительных мероприятий на территории города Атырау и Атырауской области до полной стабилизации эпидемиологической ситуации. Акимату Атырауской области обеспечить запрет на посещение общественных мест в том числе площадей, парков, скверов и набережной.Деятельности всех детских дошкольных организаций независимо от форм собственности, а также работы загородных оздоровительных и пришкольных лагерей», — говорится в измененной тесте постановления главного санврача области.

Напомним, детские сады в регионе приступили к работе после 10 июня.