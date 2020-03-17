В Атырау у находящихся на карантине коронавирус не подтвердился

Медицина, Новости

Как проинформировал руководитель областного управления здравоохранения Байтолла Газизов, в настоящее время на карантине в областном центре находятся 9 человек. Это люди, прибывшие из стран категории 1 А и люди, контактировавшие с зараженными в других городах. Прибывших из-за границы шестеро. Они находятся в специально открытом провизорском центре, а трое контактныхпомещены в инфекционное отделение городской больницы в микрорайоне  Нурсая.

Байтолла Газизов сообщил, что результаты проведенных анализов показали, что все находящиеся на карантине здоровы. Но необходимое время они будут находится под наблюдением медиков.

Марина Куанышева

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