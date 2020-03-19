В Атырау у 136 женщин-заключенных пересчитают сроки наказания

Об этом сообщили в пресс-службе ДУИС по Атырауской области.

— Согласно изменениям в УПК РК, один день,проведенный в учреждении средней безопасности, будет засчитан как 1,5 дня. А в учреждении минимальной безопасности как 2 дня. Среди осужденных провели разъяснительную работу. Уже все 136 человек написализаявления в суд, — сообщил начальник отдела специального учёта УГ-157/11 ДУИС по Атыраускойобласти Салтанат Кубашева.

Как дополнили в пресс-службе ДУИС по Атыраускойобласти, ранее один день, проведенный в СИЗО, был равен одному дню лишения свободы. К примеру, если человек находился в СИЗО полгода, его срок будет приравнен к 9 месяцам или одному году. Связано данное нововведение с тем, что в СИЗО более строгие условия содержания.