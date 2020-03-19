В Атырау сбежавший с карантина предстал перед судом

Новости, Суд

«В  специализированном административном суде обвиняемый признал свою вину в нарушении карантинного режима, установленного государственным органом при ЧС. Решением суда молодой человек, а ему 22 года,  признан виновным по ч. 6 ст. 476 КоАП (Нарушение режима чрезвычайного положения, выразившееся в нарушении режима карантина) и на первый раз ему назначено наказание в виде административного предупреждения. После заседания суда его вновь отправили в карантинный блок», сообщили в пресс-службе областного суда. 

Проинформировав, что молодой человек прибыл из Литвы и был помещен на карантин. Но он сумел спрыгнуть со второго этажа и сбежать.

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