В Атырау сбежавший с карантина предстал перед судом

«В специализированном административном суде обвиняемый признал свою вину в нарушении карантинного режима, установленного государственным органом при ЧС. Решением суда молодой человек, а ему 22 года, признан виновным по ч. 6 ст. 476 КоАП (Нарушение режима чрезвычайного положения, выразившееся в нарушении режима карантина) и на первый раз ему назначено наказание в виде административного предупреждения. После заседания суда его вновь отправили в карантинный блок», сообщили в пресс-службе областного суда.

Проинформировав, что молодой человек прибыл из Литвы и был помещен на карантин. Но он сумел спрыгнуть со второго этажа и сбежать.