В Атырау пьяного инспектора полиции арестовали и лишили прав на 7 лет

Участковый инспектор 1992 г. р. был задержан сотрудниками управления собственной безопасности департамента полиции Атырауской области. Дело направлено в суд. Постановлением городского специализированного административного суда старший лейтенант лишенен прав управления автотранспортом сроком на 7 лет. Также бывший полицейский был арестован на 15 суток. В пресс-службе департамента полиции заявили о том что участковый больше не работает в рядах полиции, он уволен из ОВД. «Ключевыми параметрами оценки работы полиции должны стать чёткая дисциплина полицейских, способствующая повышению уровня доверия со стороны общества. В целях недопущения нарушений законности на постоянной основе проводится профилактика среди личного состава», — отметили в пресс-службе департамента.

Виктор Сутягин