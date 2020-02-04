В Атырау подтвердились заболевания вирусом гриппа типа А и В

По информации департамента контроля качества и безопасности товаров услуг по Атырауской области простудные заболевания фиксируются в первую очередь у детей. Среди зарегистрированных 1373 случаев ОРВИ – 703 приходится на школьников и 187 на детей до одного года. У 14 из них обнаружены лабораторно подтвержденные вирусы типа А и В.

— Из 14 случаев лабораторно-подтвержденного заболевания гриппом 5 приходится на подростков и девять на беременных. 13 человек заболели вирусом типа В и только один ребенок типа А, — сообщает руководитель отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области Гульназ Ирбатырова. — В целях профилактики вируса типа В за прошлый год в Атырауской области вакцинацию прошли 30 тыс. человек. Плюс еще за счет работодателей и платных прививок охвачено более 15 тысячи человек. Всего 45916 человек.

Санэпидемиологи предупреждают: при заболевании гриппом обязательно нужно обратиться к врачу. Проводить лечение гриппа без обращения к специалисту опасно, так как можно пропустить развитие осложнений. А при тяжелом течении болезни своевременная профессиональная медицинская помощь играет важную роль. Стоит обратить внимание, что на тяжелое или осложненное течение гриппа указывают следующие симптомы — температура выше 40°C, которая сохраняется более пяти дней, сильная головная боль, не снимающаяся обычными болеутоляющими средствами, одышка или затрудненное дыхание, судороги, нарушения сознания, появление геморрагической сыпи.

К слову, вирус «типа А» способен поражать как людей, так и животных. «Птичий грипп», «свиной грипп» — это разновидности вируса типа А. Вирус данного типа вызывает заболевания средней или сильной тяжести. Эпидемии гриппа А происходят с периодичностью в 2-3 года. Коварность вируса заключается в том, что он способен мутировать – менять свою антигенную структуру.

Вирус типа B передается только от человека к человеку. Хотя данный тип также видоизменяется, но он не вызывает столь тяжких эпидемий. Вспышки гриппа B носят, как правило, локальный характер. Периодичность таких вспышек 4-6 лет. Они могут предшествовать эпидемиям гриппа типа А или накладываться на них.

Динара КАНБЕТОВА