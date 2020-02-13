В Атырау открылся центр гемодиализа

«БИОС» – так называется четвертая по счету в области медицинская клиника, где оказывают заместительную почечную терапию.

Частная клиника работает в рамках государственно-частного партнерства, поэтому процедуры гемодиализа, призванные облегчить течение болезни у пациентов с терминальной хронической почечной недостаточностью, проводятся бесплатно. К слову, сегодня в Атырауской области диализ назначен 180 больным.

Медицинский центр «БИОС» является первым частным медицинским учреждением в Республике Казахстан, проводящим процедуры гемодиализа больным с хронической почечной недостаточностью с 2000 года в рамках ГЧП. В 2003 году ими был заключен договор по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи. Головная клиника находится в Актобе, а в Павлодаре, Костанае, Актау, Уральске, теперь уже и в Атырау функционируют ее филиалы.

– Здесь проводятся такие процедуры, как гемодиафильтрация, гемофильтрация, интермитирующий гемодиализ, классический гемодиализ, а также коррекция всех видов нарушений гемостаза современными лекарственными препаратами, – отметил главный врач центра, нефролог высшей категории Святослав Медведев. – В своей повседневной работе мы консультируемся с ведущими специалистами и профессорами Казахстана, России, Турции. Пациенты проводят в клинике по четыре часа три раза в неделю. Сегодня у нас уже в Атырау 30 пациентов. Центр обеспечивает их питанием и организует им транспортное передвижение.

У Бауржана Зиноллы заболевание почек диагностировали в 2010 году:

– И с тех пор я нахожусь на диализной терапии, – рассказал он. – Почти шесть месяцев я находился в стационаре. Через год я узнал про Святослава Медведева и клинику «БИОС» и, можно сказать, с тех пор у меня улучшилось качество жизни. Диализ не приговор – это образ жизни. У меня есть семья, ребенок, я проживаю полноценную жизнь. Сам я из Алматы, приехал в Атырау по делам. Часто езжу по миру, за рубежом получаю процедуру платно, а в Казахстане я имею возможность проходить диализ в любом регионе бесплатно. Еще я заметил, что в нашей стране очень много молодых людей, страдающих почечной недостаточностью. И я считаю, это упущение нашей медицины, так как если обнаружить заболевание почек и своевременно диагностировать его, то диализа можно было бы избежать, – поделился пациент.

Динара КАНБЕТОВА

Фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА