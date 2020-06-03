В Атырау от коронавируса вылечился 51 человек

Медицина, Новости

Число вылечившихся от Covid-19 в Атырауской области достигло 532 человек, передаёт пресс-служба областного  акимата. 

За последние сутки в Атырауской области от Covid-19 выздоровел 51 человек. По информации Оперативного штаба, 50 выписанных — рабочие с Тенгизского месторождения, еще один человек — 25-летний житель Туркестанской области. 

«В настоящее время все выписанные  чувствуют себя хорошо, контрольный тест на наличие коронавируса показал отрицательный результат», — сообщает пресс-служба акимата.

Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Атырауской области достигло 532 человек.

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