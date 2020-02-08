В Атырау осудили отца подростка сломавшего урну

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области было рассмотрено административное дело по статье 435 КоАП Республики Казахстан, предусматривающей наказание за хулиганство совершенное несовершеннолетним.

Как установлено в суде, пятнадцатилетний подросток осознанно сломал мусорную урну, установленную на площади Исатая-Махамбета. В ходе судебного разбирательства правонарушитель полностью признал свою вину.

Постановлением суда отцу несовершеннолетнего назначено административное наказание в виде штрафа в размере 12 373 тенге.

Виктор Сутягин