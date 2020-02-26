В Атырау инспекторов рыбоохраны задержали с тушами осетров

Новости, Происшествия

Как проинформировали в пресс-службе областной прокуратуры, Департаментом КНБ РК по Атырауской области проведены следственные мероприятия по задержанию работников Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.  У них  в служебной автомашине обнаружены туши рыбы осетровых и частиковых пород без каких-либо разрешительных документов. В ходе обыска по месту жительства одного из инспекторов обнаружены куски рыбы осетровых пород, а также орудия незаконного вылова рыб. 

Сообщается, что ​по данному факту 1 ДКНБ области начато досудебное расследование по ст.339 ч.2 п.4 УК. Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в департамент полиции обюласти. ​В настоящее время следственные действия продолжаются. 

Виктор Сутягин

Administrator

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