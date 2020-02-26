В Атырау инспекторов рыбоохраны задержали с тушами осетров

Как проинформировали в пресс-службе областной прокуратуры, Департаментом КНБ РК по Атырауской области проведены следственные мероприятия по задержанию работников Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. У них в служебной автомашине обнаружены туши рыбы осетровых и частиковых пород без каких-либо разрешительных документов. В ходе обыска по месту жительства одного из инспекторов обнаружены куски рыбы осетровых пород, а также орудия незаконного вылова рыб.

Сообщается, что ​по данному факту 1 ДКНБ области начато досудебное расследование по ст.339 ч.2 п.4 УК. Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в департамент полиции обюласти. ​В настоящее время следственные действия продолжаются.

Виктор Сутягин