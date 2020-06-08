В Атырау горит мусорный полигон

8 июня вспыхнул огонь на полигоне твердо-бытовых отходов. За подробностями мы обратились в пресс-службу спецавтобазы, но тампояснили, что мусорный полигон к предприятию не относится, а находится в ведении городского акимата.

Как удалось выяснить в ДЧС, тушат огонь на свалке работники спецавтобазы.

— В противопожарную службу ДЧС сигнала о тушении пожара на мусорном полигоне не поступало, — проинформировали в пресс-службе ДЧС Атырауской области. — Вместе с тем, выехавший на место пожара дознаватель ЧС выяснил, что ликвидацией огня занимаются 20 работников спецавтобазы. У них имеется 7 самосвалов, 4 погрузчика и 4 поливные автомашины. Пока они справляются своими силами, при необходимости обратятся за помощью в ДЧС. По словам работников спецавтобазы, угрозы распространения большого пожара нет.

Светлана НОВАК