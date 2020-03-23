В Актобе на карантин отправлено 68 человек

Об этом в понедельник, 23 марта, заявили в областном управлении здравоохранения во время утреннего брифинга. По информации облздрава, в настоящее время 68 человек находятся в инфекционных провизорных койках, их состояние удовлетворительное. На домашнем карантине находится еще 38 человек.

Первый и пока единственный случай в Актюбинской области был зарегистрирован 22 марта. Пациентка прибыла утренним рейсом из Москвы 22 марта, и сразу же была изолирована с подозрением на коронавирусную инфекцию. Лабораторно она подтверждена. Состояние пациентки удовлетворительное.

«Из приехавших из Москвы 22 марта 58 пассажиров 57 находились вместе с пассажиром, у которого выявлен положительный результат. Проведены все противоэпидемические мероприятия, все они находятся в провизорном госпитале, у всех взяты анализы. Состояние здоровья всех рядом находящихся пассажиров удовлетворительное, — отметил в ходе брифинга руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Асет Калиев.

По последним данным в Казахстане зарегистрировано 60 человек заболевших коронавирусной инфекцией.