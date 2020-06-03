В акиматах региона коррупция увеличилась в 2.5 раза

«В органах здравоохранения за 5 месяцев выявлено 17 фактов, в сфере государственных закупок — 21, при реализации государственных программам- 8, социальных программ — 9 и в сфере строительства 5 фактов. В итоге причинённый государству ущерб составил 1,1 млрд. тенге, из них 98% возвращено государству. Всего в Атырауской области за пять месяцев зарегистрировано 55 экономический преступлений, из них 41% это тяжкие и особо тяжкие, 75% преступлений имеются признаки коррупции», — сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента по противодействию коррупции по Атырауской области Канат Кожахметов.

В качестве примера был приведен случай с руководителем филиала «Енбек-Атырау» Комитета уголовно-исправительной системы МВД РК и других лиц. Они подозреваются в получения взятки за заключение договоров. Начато досудебное расследование по статье 366 («Получение взятки») УК РК.



Расследование продолжается, поэтому подробности дела в интересах следствия разглашению не подлежат.