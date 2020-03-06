В 2020 году сгорело 16 машин​

В Атырауской области в 2018 году было зарегистрировано 76 пожаров на автотранспорте, в 2019 – 84, а в 2020 году – уже 16. Только за последние две недели на автотранспорте зарегистрировано девять пожаров. Как показывает статистика, авто горят часто и регуляряно. Основной причиной возгораний является короткое замыкание электропроводки в двигательном отсеке и в панели управления.

Кстати, ежегодно в республике происходит более двух тысяч возгораний автотранспортных средств, что составляет 20% от общего количества пожаров.Что касается автотранспорта с газовым оборудованием, то за последние четыре года на таких авто по стране произошло 374 пожара. В них погибло пять человек, в том числе два ребенка, травмировано 34 человека и три ребенка. К примеру, в 2016 году количество пожаров составляло 74, а в 2019 – уже 106 случаев. При этом 84% (316) пожаров произошли из-за утечки газа, а семь сопровождались последующими взрывами. Здесь причиной пожаров стал демонтаж клапана избыточного давления для максимальной заправки баллонов, что при повышении температуры приводит к расширению газа и взрыву.

Сейчас многие автомобили, где установлены газобаллонные системы, не берутся на учет. Поэтому, как сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям г. Атырау НурланЖанабаев, у них нет точных данных об установленных газовых системах на автомобилях. Кстати, с начала года из 11 автомашин, где был пожар, только в двух были установлены газовые сети.​​​​​​

Тимур КАЗИЕВ