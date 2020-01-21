В 2019 году эмбинские нефтяники увеличили запасы в месторождениях

В 2019 году компания «Эмбамунайгаз», разрабатывающая группу месторождений в Атырауской области, увеличила запасы сырья. «АО «Эмбамунайгаз» благодаря успешно проведённым геологоразведочным работам в 2019 году обеспечило существенный прирост ресурсной базы углеводородов. Сделано это было преимущественно за счет доразведки действующих месторождений. Остаточные извлекаемые запасы нефти ЭМГ по состоянию на 01.01.2020 г. составили 86,2 млн. тонн, против 74,3 млн. тонн на 01.01.2019 г.»,- сообщает пресс-служба компании.

Информируя, что в 2019 году Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых РК утверждены и приняты на баланс запасы нефти в объеме 14,8 млн. тонн. «Прирост достигнут по действующим месторождениям С. Нуржанов, Кенбай (участок Молдабек Восточный), Досмухамбетовское, Ботахан и вновь открытому месторождению Карасор Западный (1,4 млн. т.). Прирост достигнут в результате рационального подхода к разработке зрелых месторождений и проведении активных геологоразведочных работ с применением новых методов и технологий»,- рассказал председатель правления ЭМГ Ануар Жаксыбеков.

Кстати, ЭМГ в прошлом году завершил масштабные полевые сейсморазведочные работы 3Д МОГТ на участке Тайсойган в объеме 5600 кв. км. В настоящее время выполняется обработка и интерпретация полученных данных 3Д МОГТ, по итогам которых будут подготовлены перспективные структуры для постановки поисково-разведочного бурения.

Виктор Сутягин