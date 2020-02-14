В 2019 году бруцеллезом переболели 24 человека

В прошлом году в регионе было зафиксировано 24 случая острой формы бруцеллеза. По словам эпидемиологов, передаться заболевание может только при контакте больного животного с человеком, либо при употреблении недостаточно проваренной пищи. Самыми заразными являются козы, овцы, коровы и свиньи.

Хроническое инфекционное заболевание бруцеллез — напрямую не угрожает жизни человека. Передается он только от больного животного к человеку при контакте. По словам главного специалиста отдела за особыми инфекциями и туберкулезом департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области Зульфии Кайреденовой, заражение людей происходит при несоблюдении мер личной профилактики во время ухода за больными животными. При обработке сырья и при употреблении в пищу некипяченого молока, приготовленных из него продуктов, недостаточно проваренного мяса.Стоит отметить, что при варке и кипячении возбудитель просто погибает.Большим риском заражения бруцеллезом является употребление в лечебных целях парного молока так называемого «саумала».

— Главные симптомы болезни — общее недомогание, которое вскоре усиливается, повышается температура тела до 39-40оС, возникает головная боль, начинают беспокоить боли в мышцах, костях и суставах, ухудшается сон и аппетит. — Продолжительность инкубационного периода колеблется в пределах 1-3 недель, но в некоторых случаях может затягиваться до нескольких месяцев, — говорит З. Кайреденова.

Чтобы избежать заражения, эпидемиологи рекомендуют строго соблюдать следующие правила: ежегодно подвергать скот обследованию на бруцеллез, сообщать о случаях абортов у животных ветеринарному работнику, не допускать детей к работе по уходу за непроверенными животными на бруцеллез, запретить им играть с молодняком.

— Ухаживая за животными необходимо надеть специальную одежду, после не входить в ней в жилые помещения, нельзя допускать вынужденного забоя скота без предварительного осмотра ветеринарного врача, при покупке животных требовать справку ветеринарного врача, приобретать мясные и молочные продукты в строго установленных местах, то есть на рынках, магазинах или супермаркетах, — посоветовала З.Кайреденова.

Подчеркнув, что с начала нового года фактов заболевания по области не зарегистрировано.

Динара КАНБЕТОВА