Умерший в Уральске вахтовик не верил в вирус

Первый умерший от COVID житель Уральска не верил в существование этой болезни, сообщает «Уральская неделя». Он скрывал от врачей ухудшение своего состояния, и обратился за медпомощью, когда уже не мог самостоятельно дышать.

Об этом сообщил Болатбек КАЮПОВ, руководитель управления здравоохранения ЗКО. По его информации, первый погибший от коронавируса пациент был из числа вахтовиков из Тенгиза. Более двух недель он провел в инфекционной больнице на карантине без выраженных симптомов болезни.

— Он был одним из тех, кто устроил беспорядки в больнице, когда больные прорвались на улицу. Если помните, был такой случай в апреле этого года. Тогда у него не было симптомов и он был убежден, что врачи его обманывают. По истечении срока лечения по его требованию мы отправили его на домашний карантин. Ему каждый день звонили врачи и узнавали о его самочувствии. Он возмущался тем, что ему звонят врачи, требовал прекратить эти звонки, бросал трубку. И когда у него началось ухудшение состояния, он это скрывал. О его реальном состоянии мы узнали, когда врачей вызвали его члены семьи. В больницу он был доставлен уже в среднетяжелом состоянии. К сожалению, болезнь уже была запущена, и спасти нам его не удалось, — рассказал Болатбек Каюпов.