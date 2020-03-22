Уголовное дело за фейк о коронавирусе возбуждено в Атырау

«В настоящее время по факту распространения слухов в социальных сетях о, якобы, выявлении инфицированного коронавирусом проводится досудное расследование», — сообщил начальник местной полицейской службы ДП Атырауской области Алибек Кайыров.

«В социальных сетях была размещена информация о том, что в больнице поселка Индербор находится на лечении больной коронавирусом. У нас действительно на карантине есть молодой человек, который прибыл из Германии, где учится. Он вернулся домой в связи со сложной обстановкой в Европе. Ему было предложено пройти карантин в Индерской центральной районной больнице. Сегодня молодой человек находится в отдельном блоке. Состояние здоровья хорошее, температуры и жалоб нет, анализы на вирус дали отрицательный результат. Тем не менее, в больнице на карантине он пробудет до 29 марта», — рассказал директор клиники Бауржан Толеген.

Сообщив, что фейковая информация, размещенная в соцсетях, перепугала семью молодого человека. Немало разговоров она вызвала и среди местного населения.

Виктор Сутягин