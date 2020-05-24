Ученые назвали сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Новости

Пандемия коронавируса завершится во всем мире уже к декабрю текущего года, однако в некоторых странах это произойдет немного раньше, передает Tengrinews.kz.

Исследователи Сингапурского университета технологии и дизайна пришли к такому выводу, анализируя математическую модель распространения инфекции.

Согласно их данным, в США вспышка COVID-19 сойдет на нет уже во второй декаде сентября, а в Великобритании этот момент может наступить раньше — в конце августа.

Ученые подчеркивают, что данные могут быть не очень точными, поскольку ситуация постоянно меняется.

«Читатели должны принимать любые прогнозы с осторожностью. Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых предсказаниях, опасен, потому что может ослабить профилактические меры и самодисциплину, что приведет к росту заболеваемости», — говорится в докладе.

Administrator

Related Posts

24 мая 2020 0

Прибывающих из-за рубежа будут госпитализировать до 2 дней

24 мая 2020 0

За сутки число инфицированных возросло на 403 случая

23 мая 2020 0

Стихи Нажимеденова прозвучат на последнем звонке в Атырау

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *