Ученые назвали сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Пандемия коронавируса завершится во всем мире уже к декабрю текущего года, однако в некоторых странах это произойдет немного раньше, передает Tengrinews.kz.

Исследователи Сингапурского университета технологии и дизайна пришли к такому выводу, анализируя математическую модель распространения инфекции.

Согласно их данным, в США вспышка COVID-19 сойдет на нет уже во второй декаде сентября, а в Великобритании этот момент может наступить раньше — в конце августа.

Ученые подчеркивают, что данные могут быть не очень точными, поскольку ситуация постоянно меняется.

«Читатели должны принимать любые прогнозы с осторожностью. Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых предсказаниях, опасен, потому что может ослабить профилактические меры и самодисциплину, что приведет к росту заболеваемости», — говорится в докладе.