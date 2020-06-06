У пресс-секретаря Президента РК выявлен коронавирус

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Коронавирус выявлен у пресс-секретаря Президента РК Берика Уали. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».                       

«Дорогие друзья! К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное. Сразу хочу заявить, что Президент К.К. Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает. Глава государства регулярно проходит тестирование. В Акорде усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности. Призываю всех строго соблюдать режим карантина и профилактические меры ради собственного здоровья и благополучия ваших родных и близких. Нельзя легкомысленно относиться к пандемии. Берегите себя!» — говорится в сообщении. Также Берик Уали разместил на странице в Instagram фото медицинского обследования.

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