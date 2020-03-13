У Лукашенко заподозрили коронавирус

Президент Беларуси Александр Лукашенко почувствовал недомогание и потерял сознание. Такие слухи, как сообщает телеграм-канал «Незыгарь», ходят в Минске, передает zakon.kz.

По слухам, вчера вечером Александр Лукашенко почувствовал себя плохо, упал в обморок, и по этой причине были отменены все мероприятия с его участием. Некоторые пользователи социальных сетей высказали мнение, что глава Беларуси мог заразиться коронавирусом.

По информации Рамблер.ру, пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила местному изданию Tut.by, что «Большой разговор с президентом», который должен был состояться сегодня, был перенесен на неопределенный срок.

Дело не только и не столько в коронавирусе, — прокомментировала она слухи.

По словам Натальи Эйсмонт, Александр Лукашенко хоть и против шапкозакидательства и беспечного отношения к угрозе распространения коронавируса, однако «Большой разговор с президентом» был перенесен по причине наслоения в графике главы государства важнейших политических мероприятий.

Среди таковых пресс-секретарь Александра Лукашенко упомянула зарубежный визит, несколько интервью, серию поездок по Беларуси и обращение с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию.