У акима будет советник по вопросам помощи инвалидам

Об этом а Махамбет Досмухамбетов сообщил на отчетной встрече с населением региона.

В этом году в Атырауской области начал функционировать портал социальных услуг для лиц с ограниченными возможностями. У людей с инвалидностью появилась возможность получать в онлайн-режиме необходимые для себя инструменты и услуги. Это будет осуществляться в соответствии с программой личной реабилитации.

– Хочу отметить, что будет назначен советник акима области по вопросам помощи инвалидам. Он станет связующим звеном в процессе постановки перед нами проблем людей с ограниченными возможностями и своевременного их решения. Создание условий для передвижения инвалидов, формирование удобной среды, улучшение качества их жизни – все это находится под постоянным контролем, – сказал Махамбет Досмухамбетов.