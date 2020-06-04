Тридцатилетний мужчина утонул в реке Жем

«Трагический случай произошел сегодня вечером в Жылыойском районе в 10-ти километрах от города Кульсары на реке Жем. Тридцатилетний мужчина, отправившись с родственниками в поход, решилискупаться в не оборудованном для этого месте и утонул. В 19:55 тело погибшего было обнаружено и извлечено силами «Оперативно-спасательного отряда» ДЧС Атырауской области», — сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС Атырауской области

Информируя, что в поисках были задействованы 4 сотрудника и 2 единицы техники.

ДЧС Атырауской области предупреждает! Никогда не купайтесь в специально необорудованных дляэтого местах, водная гладь скрывает в себе множество опасностей!».

Виктор Сутягин