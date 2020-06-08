Подробности об умершей от коронавируса сообщили в Атырау

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От коронавирусной инфекции скончалась 72-летняя  жительница Курмангазинского района, сообщает пресс-служба акима Атырауской области.

Пенсионерка, жительница с.Акколь Курмангазинского района 1948 г.р.была госпитализирована в инфекционное отделение ЦРБ с двусторонней пневмонией. Женщина имела сопутствующие заболевания — артериальная гипертензия, прогрессирующая  дисциркуляторная энцелопатия сосудистого генеза, стеатоз печени, хронический  панкреатит.

Тест на наличие КВИ пациентка  сдала 4 июня, 6 июня анализ  дал положительный результат на  СОVID-19.

— Женщину готовили к переводу в областную инфекционную  больницу, но внезапно ей стало плохо. Медиками была проделана сердечно-легочная реанимация, но все было безрезультатно, пациентка скончалась, — рассказали в пресс-службе акима Атырауской области.

Отметим, что это уже третий летальный исход от Covid-19 в Атырауской области.

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