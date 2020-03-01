Токаев высказался об авто с иностранными номерами

Глава государства прокомментировал актуальную для многих казахстанцев тему касательно регистрации автомобилей с иностранными номерами. По его словам, отдельные граждане построили на этом бизнес, обманывая людей, передает Informburo.kz.

Токаев отметил, что, несмотря на данное им поручение в прошлом месяце, тема автомобилей с иностранными номерами и их регистрации в Казахстане остается актуальной. Он рассказал, что главный надзорный орган дал оценку происходящей ситуации. Оказалось, что у властей есть претензии к работе некоторым государственных ведомств.

Токаев также поведал, что отдельные граждане обманывали людей и построили бизнес на автомобилях с иностранными номерами. Сейчас правоохранители ведут следствие касательно мошенничества. В целом, в настоящее время ведется работа, направленная на то, чтобы в будущем подобных ситуаций не возникало.