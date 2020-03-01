Токаев о митингах: Введение ограничений в 250 человек считаю нецелесообразным

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказал свое мнение относительно проекта закона о митингах в республике в интервью Informburo.kz. По его словам, ограничение в 250 человек является нецелесообразным.

Президент подчеркнул, что любые действия или попытки, цель которых состоит в подрыве конституционного строя, будут пресекаться согласно букве закона. Между тем, он отметил, что уведомительный характер организации мирных собраний является принципиально важным.

Напомним, ранее стало известно о том, что закон о митингах обсудили в Акорде. Ерлан Кариннапомнил, что данный вопрос был поднят Касым-ЖомартомТокаевым в Послании народу и во время выступления на первом заседании Нацсовета. К слову, в Алматы прошел мирный митинг против точечной застройки города. Как рассказали собравшиеся активисты, они давно выступают за то, чтобы в южной столице объявили запрет на точечную застройку. Они считают, что такая практика является ничем иным, как «отложенное убийство казахстанцев».

Напомним, президент Казахстана во время своего Послания народу высказался за свободное проведение мирных митингов в стране. Он отметил, что необходимо выделять для этого места не на окраинах городов.