Тенгиз: людей вывозят. Работы продолжаются

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Кроме того слелано 170 автобусных рейсов,отправлено 16 поездов. В общей сложности, за последний месяц с месторождения вывезено 18,5 тысяч работников.

Об этом сообщил генеральный менеджер по связям с правительством  и общественностью ТОО «Тенгизшевройл» Рзабек Артыгалиев во времябрифинга в Региональной службе коммуникаций.

В настоящее время производственная деятельностьТШО осуществляется без перебоев, также на проекте будущего расширения завода продолжаются основные работы.

По сообщению генерального менеджера, в первом квартале 2020 г. объёмы добычи ТШО составили 7 миллионов 680 тысяч тонн сырой нефти, что немного превышает показатель добычи за аналогичный период 2019 г. Проект ПБР-ПУУД выполнен на 77%. ТШО продолжает безопасное выполнение основных работ по проекту. Несмотря на то, что идет временный вывоз неоперативного персонала, продолжаются работы по изготовлению модулей и их отгрузка с производственных площадок.

Наряды-допуски ведутся через онлайн-оформление. Доступ в центральные пульты управления имеют только операторы пульта. 

На сегодняшний день количество проведенныхПЦР-анализов на Тенгизском месторождении составило свыше 8000. Ежедневно берется в среднем около 400 анализов. «Необходимо подчеркнуть, что примерно в 90% случаев у работников Тенгиза болезнь протекает бессимптомно»,- сказал Р. Артыгалиев.

Напомним. На территории Тенгизского месторождения был создан инфекционный стационар, укомплектованный прикомандированным из государственных учреждений медицинским персоналом. Этот стационар принимает больных с лёгкой и бессимптомной формами коронавируснойинфекции и проводит лечение  в соответствии с принятыми в РК протоколами. В настоящее время в этом стационаре проходят лечение 376  человек.

Марина КУАНЫШЕВА

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