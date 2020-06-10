Тенгиз, Атырау, Акколь: новые случаи коронавируса

В Атырауской области 5 новых случаев инфицирования коронавирусом, передаёт пресс-служба областного акимата.



«Двое зараженных являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это мужчины 1998, 1978 года рождения. Один из них был в контакте с заразившимся корнавирусной инфекцией, а второй выявлен при прохождении скрининга. Ещё двое заболевших — жители города Атырау 1969, 1961 года рождения,у них COVID-19 был выявлен при прохождении скрининга. Еще один житель Курмангазинского района села Акколь, 1973 года рождения. У него ПЦР анализы были взяты в связи с контактом с ранее заболевшим»,- рассказали в пресс- службе.

Информируя, что выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Всего в регионе выявлено 1227 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровавших — 834.