Тенгиз, Атырау, Акколь: новые случаи коронавируса

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В Атырауской  области  5 новых случаев инфицирования коронавирусом, передаёт пресс-служба областного акимата.                                     

«Двое зараженных  являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это мужчины  1998, 1978 года рождения. Один из них был в контакте с заразившимся корнавирусной инфекцией, а второй выявлен при прохождении скрининга.  Ещё двое заболевших —  жители города Атырау 1969, 1961 года рождения,у них COVID-19 был выявлен при прохождении  скрининга. Еще один житель Курмангазинского района села Акколь, 1973 года рождения. У него ПЦР анализы были взяты в связи с  контактом с ранее заболевшим»,- рассказали в пресс- службе. 

Информируя, что выявляются лица, контактировавшие  с больными, все они будут взяты  под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Всего в регионе выявлено  1227 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровавших — 834.

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