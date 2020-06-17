Темирбек Мусагалиев обратился к жителям региона

Уважаемые земляки!

Сегодня стал известен результат ПЦР-теста, который я сдал как близко контактный с заболевшим Covid-19.

К сожалению, он оказался положительным. И это при том, что я соблюдал все меры санитарной защиты — носил маску, перчатки, проводил дезинфекцию рук. В силу своей работы я, начиная с 25 марта, постоянно находился на передовой: сначала в городе Атырау, когда выявили первых 69 заболевших, затем на Тенгизском месторождении.

Я, как и многие из вас, был уверен, что меня коронавирус обойдёт стороной. Но моим предположениям не удалось сбыться.

Если раньше очагом заболевания было Тенгизское месторождение, сегодня, после 11 мая, вирус проник в город. Жители перестали носить маски и соблюдать дистанцию. Пожилые люди, находящиеся в группе риска срывают маски, обосновыаая свои действия тем, что летом жарко и им не хватает воздуха. Это не оправдание. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Только так мы сохраним здоровье и жизни наших родителей и пожилого населения.

Сегодня вступили в силу новые ограничения. Это значит, что мы должны подойти к их соблюдению осознанно, с верой и доверием. Наши медики не видели родных и близких почти три месяца. Надо отдать им должное, они борются за каждую вашу жизнь, а теперь и за мою.

Я хочу обратиться к вам, что болезнь не дремлет. Элементарных правил санитарной защиты сейчас недостаточно. Нужно максимально самоизолироваться и только так мы победим эту пандемию.

Хочу привести рекомендации по профилактике, которые ранее озвучил наш министр Елжан Амантаевич:

Всегда по возможности дистанцироваться друг от друга на работе, в транспорте, на улице, в магазине и тд. Если вы офисный работник — по возможности работать удаленно. Общаться с родственниками и друзьями онлайн, посредством видеосвязи, новых технологий; Носить маски в общественных местах; Часто мыть руки не менее 20 секунд, обрабатывать руки санитайзером; Время от времени измерять температуру себе и членам семьи, градусник лучше использовать ртутный.

Если вы почувствовали ранние симптомы: слабость, головная боль, першение в горле, температура — незамедлительно обращайтесь к врачу!

Берегите себя! Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким!