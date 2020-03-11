Суд решил браконьеров не штрафовать, а завести уголовное дело

В Атырауской области суд дело по браконьерству переквалифицировал из административного в уголовное.

«Курмангазинским районным судом Атырауской области рассмотрены административные дела в отношении двух граждан. Они обвинялись в грубом нарушении правил рыболовства. В запретных местах не разрешенными орудиями они ловили рыбу. Задержали их с сетью длиной 200 метров в особо охраняемой природоохранной зоне «Жаркосе» за ловом рыбы. Правонарушители нанесли материальный ущерб государству в размере 459 683 тенге», — проинформировали в пресс-службе Курмангазинского районного суда Атырауской области.

Сообщив, что действия правонарушителей органами внутренних дел были квалифицированы по ч.3 ст.383 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

«Однако в ходе рассмотрения дела было установлено, что в действиях правонарушителей усматриваются признаки деяния, предусмотренного Уголовным Кодексом РК. Постановлением суда производства по двум делам об административных правонарушениях были прекращены для передачи материалов прокурору по признакам уголовно наказуемого деяния, предусмотренного уголовным законодательством», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Казахстане ужесточено наказание за браконьерство.

Ранее сообщалось, что в Атырау у браконьера изъято 126 кг рыбы осетровых пород. «Незаконно выловленную рыбу сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции региона обнаружили в пригородном поселке Жумыскер у местного жителя 1988г.р. В четырех мешках находилось 126 килограммов осетра. Ведется досудебное расследование по части 1 ст.339 УК РК», — сообщили в пресс-службе ДП региона. Напомним, рыба осетровых пород наравне с сайгаками по новому закону отнесена к исчезающим видам дикой природы. Наказание за ее вылов ужесточено. Ранее сообщалось, что в Атырау инспекторов рыбоохраны задержали с тушками осетров.

Виктор Сутягин