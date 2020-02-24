Столичные врачи проконсультировали жителей Атырау

С 10 по 14 февраля высококвалифицированные специалисты из Нур—Султана провели прием пациентов на базе медицинского центра «Медикер Жайык» и его филиала – городской поликлиники «Камкор ГП2».

Это одним из успешных результатов реализации проектов государственно-частного партнерства компании «Медикер» по доверительному управлению городской поликлиникой №2 и медицинскому обслуживанию персонала ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».

Эти проекты, прежде всего, направлены на улучшение качества медицинского обслуживания и характеризуются комплексным подходом при оказании медицинских услуг в рамках ГОБМП, ОСМС и ДМС.

– Консультация высококвалифицированных врачей позволяет снизить уровень заболеваемости у прикрепленного населения, а также уровень травматизма и несчастных случаев на производстве, – говорит главный врач ТОО «Медикер Жайык» Ибрагим ЛатифовичКидирмаганбетов. – За счет повышения доступности новых методов диагностики и лечения, внедрения инновационных технологий снижается уровень хронических заболеваний, которые могут привести к инвалидности. Это позволяет сократить затраты в связи с потерей трудоспособности, повышает производительность труда и социально-экономическую эффективность для работодателя и в целом для общества.

В состав выездной бригады вошли высококвалифицированные специалисты из Нур-Султана: онколог, маммолог, пластический хирург, акушер-гинеколог, кардиолог, пульмонолог и сомнолог.

Кандидат медицинских наук врач онколог—маммолог, пластический хирург БолатШакирович Сакташев работал с больными с доброкачественными, злокачественными заболеваниями по своему профилю, осветил вопросы по пластике и реконструкции молочных желез после полного удаления, прочитал важныелекции по современным методам диагностики и лечения онкологических заболеваний молочных желез.

В свою очередь врач онколог-хирург высшей квалификационной категории ЕржанМукатаевич Шаяхметов проконсультировал пациентов по широкому кругу заболеваний, ознакомил врачей с новейшими методами лучевой терапии: радиочастотной абляции, томотерапии, химиоэмболизации печеночной артерии.

Кандидат медицинских наук, акушер—гинеколог высшей квалификационной категории ЖанеркеРахимбаевна Ажетова принимала пациентов по детской и подростковой гинекологии, также по гинекологическим и эндокринологическим проблемам климактерического синдрома, поделилась своим опытом с врачами по вопросам невынашивания плода, прегравидарной подготовки, планирования семьи. Кроме того, помогла организовать работу по оказанию акушерско-гинекологической службы на амбулаторном уровне, по проблемам девочек-подростков с нарушениями репродуктивной функции, беременных женщин группы высокого риска с экстрагенитальнойпатологией.

Кандидат медицинских наук, врач пульмонолог—сомнолог высшей квалификационной категории Алексей Михайлович Пак диагностировал людей с нарушениями дыхания, дыхательной недостаточностью, апноэ (храп во время сна), пневмонией, бронхиальной астмой, альвеолитами, интерстициальными болезнями легких, хронической болезнью легких, ожирением, сопровождающимися храпом. Лечение нарушений сна проводились с помощью современных методов, которые с высокой степенью надежности помогают устранить проблемы во время сна, патологическую сонливость в дневное время.

Врач—кардиолог высшей квалификационнойкатегории Айжан Сайлаубаевна Зиятовапринимала пациентов с ишемической болезнью сердца, стенокардией, кардиомиопатией, вегетососудистой дистонией, артериальной гипертонией.

Всего было принято 303 пациента, которым доктора из столицы помогли разобраться с проблемами со здоровьем. Такие выездные бригады позволяют приблизить высококвалифицированную помощь в регион и будут проводиться ГК «Медикер» теперь постоянно.

Динара КАНБЕТОВА,

Фото организаторов