Степной пожар два дня тушили Исатайском районе (ВИДЕО)

«15 июня в 18 часов 55 минут поступило сообщение о том, что в 150 км от поселка Аккистау Исатайского района в окрестностях селе Камыскала на участке «Айсакудук» произошел степной пожар. Постепенно огонь перекинулся на другие участки. В тушении приняли участие 25 человек и 6 единиц техники. С помощью добровольных пожарных формирований и местных жителей пожар удалось ликвидировать сегодня в первой половине дня. Площадь возгорания составила около 40 гектаров. Потушены участки «Туяк Кызыл», «Есенкара Коныр», «Хасен», «Конырбай», «Айсакудук», «Отау», «Каштай», «Доскали», — сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Напомнив, что во время пожароопасного периода нельзя сжигать сухую траву и мусор на открытой территории, вблизи деревянных строений, разводить костры в густых зарослях, под кронами деревьев. выжигать сухую траву в степи.