Спать без матраса вынуждают пациентов психдиспансера

С этой действительностью мы столкнулись в ходе рейда в областной центр психического здоровья, организованным проектным офисом «Атырау Адалдық алаңы» совместно с департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области.

Нынешнее состояние саманно-щитового здания центра психического здоровья, построенного в 1973 году, не выдерживает никакой критики. Да и сам директор центра Куаныш Нурмухановпризнается, что его легче снести, нежели ремонтировать. Внутри старого барачного здания дела обстоят очень плохо: скрипучие полы, обшарпанные двери и окна, старая мебель, крохотные и мрачные палаты, в которых теснятся больные. Жуткую картину дополняют застойный запах сигарет, выцветшая постель и отсутствие хотя бы маленьких занавесок на окнах. На железных кроватях на ее холодных прутьях, съежившись, лежат пациенты. Как оказалось, больные вынуждены лежать без матраса. По словам Куаныша Нурмуханова, с такими больными постельные принадлежности быстро изнашиваются, а срок у них по документам три месяца.

Сегодня на диспансерном лечении находятся 64 мужчины и 55 женщин, еще 14 человек с диагнозом депрессия, невроз. Все они душевнобольные, не знающие о своих правах и, тем более, не умеющие заявить об этом люди.

Между тем, в неврозном отделении администрация центра своими силами оборудовала платную палатуна два койко-места и получилось очень даже не плохо. Комната имеет две деревянные кровати, с мягкой и чистой постелью, тумбочки, телевизор, стол. Спрос родил предложение, говорят врачи, в последнее время к ним очень много людей сталиобращаться за медпомощью для своих пожилых родственников либо родителей, у которых признали болезнь Альцгеймера — «старческого слабоумия», который чаще всего развивается после 50 лет. К слову, стоимость такой палаты 5 тыс. в сутки. Максимально больной может находиться до 10 дней.

Динара КАНБЕТОВА