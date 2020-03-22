Спасли из-за задымленной квартиры детей

В Атырау спасли из-за задымленной квартиры оставленных одними детей.

«ЧП произошло в на втором этаже одного из многоэтажных домов в микрорайоне «Привокзальный». Из квартиры повалил начал проникать дым и соседи вызвали пожарных. Прибывшие на место сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области по лестнице проникли в квартиру. В ней оказались двое детей в возрасте шесть и два года, которых эвакуировали. Дети пострадать не успели»,- сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Проинформировав, что мать детей не надолговышла, оставив детей и кастрюлю с готовящейся на газовке едой. Она и задымилась, но горесть еще не начала.

Виктор Бакурский