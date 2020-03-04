Смерть на Карабатане

В Атырау расследуют причины смерти человека 1989 года рождения на Карабатане.

«Сотрудник компании Kaz M-I – одного из подрядчиков NCOC, скончался 3 марта в результате инцидента, не связанного с работой. Представители компании Kaz M-I обнаружили работника в бессознательном состоянии в его комнате в вахтовом поселке Ватернас, расположенного недалеко от Самала, — сообщили в пресс-службе компании NCOC, разрабатывающей в Атырауской области месторождение Кашаган.

Проинформировав, что в настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины смерти человека. По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено.



Виктор Бакурский