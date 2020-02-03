Сколько родилось детей в Атырау 02.02.2020. Что их ждет?

Уникальная дата рождения 02.02.2020 станет украшением свидетельства о рождении у 35 новорожденных Атырау. Вчера в нефтяной столице на свет появились 20 мальчиков и 15 девочек. 22 малыша из них родились в областном перинатальном центре, 13 — в городском родильном доме.

В восточных культурах «зеркальные» даты считаются днями магии и судьбоносных событий. И такие волшебные, насыщенные энергетикой дни бывают нечасто. Как пишут астрологи, люди, рожденные 2 февраля 2020 года, отмечены Вселенной, получили благословение неба и своего рода. В любом деле их будет сопровождать удача, ведь сама Вселенная будет на их стороне. Конечно, при этом они должны подходить к любому делу с чистыми помыслами.Число «2» является цифрой гармонии и баланса, равновесия добра и зла. А «0» — божественного присутствия, самопознания и познания мира, развития духовных качеств личности и интуиции.

Дети, рожденные в этот день, смогут реализоваться в различных сферах. Все специальности, связанные со здоровьем человека — физическим и психологическим, специальности, связанные с информационными технологиями и программированием, журналисты и писатели, ученые и исследователи. Эти дети будут любящими и заботливыми в семье, неконфликтными и очень социально ориентированными. Они словно ростки будут требовать постоянного полива, удобрения и ухода. В таких условиях они быстро вырастут и принесут своей семье и всему миру огромную пользу. Главное не забывать: «что посеешь, то и пожнешь».

К слову, еще одна из уникальных комбинаций цифр наступит уже в следующем году (12.02.2021), другая — уже в следующем веке (12.12.2121).

Динара КАНБЕТОВА