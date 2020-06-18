Сколько медиков работают с инфицированными и сколько переболели

Более тысячи медицинских работников в Атырауской области борются с коронавирусной инфекцией Во время борьбы с пандемией опасный вирус был подтвержден у 62 медработников, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Об этом в ходе онлайн брифинга сообщила заместитель руководителя областного управления здравоохранения Атырауской области Гульнафис Танбаева.

— Врачи особенно сильно подвержены риску заражения коронавирусом. На передовой борьбы с COVID-19 трудятся врачи, медсестры, младший медицинский персонал, санитарные врачи, инфекционисты. Конечно же, есть эмоциональное напряжение. Многие не видели своих родных уже несколько месяцев, это морально тяжело. Мы поддерживаем всех медработников и благодарим за их самоотверженный труд. Сейчас для них организован вахтовый метод работы, они работают посменно, по 6 часов в сутки. Кроме того, медработники максимально обеспечены всем необходимым для полноценного отдыха. Организован транспорт, питание, -сказала Гульнафис Танбаева.

Отметим, что на сегодняшний день положительный результат на COVID-19 был подтвержден у 62 медработников, 17 из них находятся в инфекционном стационаре. Контактирующие с инфицированными в больницах проходят тест на вирус еженедельно, ежедневно — осмотр и измерение температуры. Если появляются симптомы ОРВИ, анализ сдается немедленно.