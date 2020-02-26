Сколько людей попались в руки мошенников рассказали в прокуратуре

Почти на 50 процентов отмечен рост мошенничеств за один год — с 839 случаев в 2018 году до 1257 фактов в 2019-ом. Показатель вырос за счет интернет-мошенников.

Как сообщает областная прокуратура, значительная часть мошенничеств совершается через различные интернет-платформы: olx.kz, koleso.kz, krisha.kz, market.kz и т.п. Мошенники завлекают своих жертв выгодными ценовыми предложениями на товары и услуги, требуя предоплаты либо полной оплаты на электронные кошельки (Qiwi, Яндекс-кошелек, и т.п.). Зарегистрировано 453 преступления, совершенного с использованием интернет-приложений. Отдельные граждане области слишком доверчивы и легко попадают в сети мошенников. Наиболее распространенными способами их совершения являются предложения о сомнительных сделках с недвижимостью, оказание помощи в трудоустройстве на высокооплачиваемую работу, в оформлении кредитов, при поступлении в учебные заведения и сдаче ЕНТ.

По инициативе прокуратуры области в управлении полиции города Атырау создана следственно-оперативная группа по расследованию дел, связанных с интернет-мошенничеством. Разработан видеоролик на тему «Остерегайтесь мошенников!», который освещается в залах ожидания центров обслуживания населения и кинотеатрах города (перед началом просмотра фильмов).

Аналогично видеоматериалы транслируются на рынках «Дина», «Көктем», «Мұрагер», «Байзаар» и других. Кроме того, список осужденных за мошенничество направили во все госорганы, опубликовали на сайте прокуратуры области, чтобы люди пофамильно знали, кто они, эти мошенники.

Для предупреждения интернет-мошенничества инициировали предложения по установлению запрета на размещение объявления без ввода ИИН и привязки карточного счета либо зарегистрированного мобильного номера.Предложенные нововведения позволят существенно снизить количество совершаемых кибер преступлений.

Марина КУАНЫШЕВА