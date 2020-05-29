Сколько инфицированных выявлено за сутки в областях

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 356 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 3,7%.
В разрезе регионов: город Алматы — 84 (3,5%), Западно-Казахстанская область — 51 (10,3%), город Нур-Султан — 48 (2,6%), Мангистауская область — 40 (22,6%), Карагандинская область — 34 (4,5%), город Шымкент — 32 (4,4%), Восточно-Казахстанская область — 23 (31,1%), Атырауская область — 21 (2,2%), Алматинская область — 7 (2,2%), Кызылординская область — 6 (1,9%), Павлодарская область — 5 (2,6%), Жамбылская область — 3 (0,8%), Акмолинская область — 2 (1,3%).
Всего в стране выявлено 9932 заболевших.