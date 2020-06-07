Сколько бессимптомных носителей вируса у нас и в РК

За 6 июня 2020 года зарегистрированы 357 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.
город Нур-Султан — 141 (+43)
город Алматы — 95 (+25)
город Шымкент — 131 (+75)
Акмолинская область — 13 (+5)
Актюбинская область — 17 (+6)
Алматинская область — 73 (+13)
Атырауская область — 65 (+23)
Восточно-Казахстанская область — 48 (+17)
Жамбылская область — 16 (+4)
Западно-Казахстанская область — 136 (+57)
Карагандинская область — 102 (+25)
Костанайская область — 5 (+2)
Кызылординская область — 48 (+16)
Мангистауская область — 71 (+14)
Павлодарская область — 10 (+4)
Северо-Казахстанская область — 40 (+16)
Туркестанская область — 33 (+12)
Итого бессимптомных в Казахстане — 1044.