Сколько бессимптомных носителей вируса у нас и в РК

За 6 июня 2020 года зарегистрированы 357 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.

город Нур-Султан — 141 (+43)

город Алматы — 95 (+25)

город Шымкент — 131 (+75)

Акмолинская область — 13 (+5)

Актюбинская область — 17 (+6)

Алматинская область — 73 (+13)

Атырауская область — 65 (+23)

Восточно-Казахстанская область — 48 (+17)

Жамбылская область — 16 (+4)

Западно-Казахстанская область — 136 (+57)

Карагандинская область — 102 (+25)

Костанайская область — 5 (+2)

Кызылординская область — 48 (+16)

Мангистауская область — 71 (+14)

Павлодарская область — 10 (+4)

Северо-Казахстанская область — 40 (+16)

Туркестанская область — 33 (+12)

Итого бессимптомных в Казахстане — 1044.