Сколько атыраусцев застрахованы в ФСМС

Как проинформировал на брифинге директор Атырауского филиала АО «Фонд социального медицинского страхования» Сабит Куралбек, по последним данным в регионе застрахованными считаются больше 94 процентов жителей. Это чуть больше 655 тысяч человек. Не застрахованы почти 39 тысяч человек. Из общего числа застрахованных 380 тысяч человек это те люди, о которых позаботилось государство – пенсионеры, дети и другие люди, относящиеся к льготным категориям. Они получили страховку автоматом.

С начала действия системы страхования с 1 июля 2017 года по март текущего в фонд социального медицинского страхования от нашей области перечислено 17.7 миллирда тенге.

Виктор Бакурский