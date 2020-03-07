Сколько атыраусцев застрахованы в ФСМС

Медицина, Новости

Как проинформировал на брифинге директор Атырауского филиала АО «Фонд социального медицинского страхования» Сабит Куралбек, по последним данным в регионе застрахованными считаются больше 94 процентов жителей. Это чуть больше 655 тысяч человек. Не застрахованы  почти 39 тысяч человек. Из общего числа застрахованных 380 тысяч человек это те люди, о которых позаботилось государство – пенсионеры, дети и другие люди, относящиеся к льготным категориям. Они получили страховку автоматом. 

С начала действия системы страхования с 1 июля 2017 года по март текущего в фонд социального медицинского страхования от нашей области перечислено 17.7 миллирда тенге. 

Виктор Бакурский

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