Ситуация вокруг ломбардов и захваченном заложнике

Ситуацию вокруг ломбардов и захваченном заложнике пояснили в ДП Атыраусой области.

«С 21 февраля в управление полиции обращаются жители г.Атырау, которые заявляют о неправомерных действиях мошенников. В настоящее время в отношении ТОО «Гарант24 Ломбард» и ТОО «НурАлиКапитал» проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК. Региональный директор ТОО «Гарант24Ломбард» водворен в изолятор временного содержания», — сообщает пресс-служба ДП региона.

В пресс-службе прокомментировали и информацию о, якобы, взятом вкладчиками одного из ломбардов заложнике.

«Что касается информации о взятии в заложники директора ломбарда, поясняем: 22 февраля в управление полиции обратилась женщина, которая заявила о том, что в одном из домов городанезаконно удерживают мужчину. Незамедлительно на указанный адрес был направлен СОГ, который доставил мужчину в УП. На данный момент выяснилось, что мужчина 1995 года рождения является исполнительным директором ТОО «ХоумАвтоИнвест». С его слов, он посетил квартиру в целях ведения переговоров со вкладчиками ТОО. В отношении него насильственных мер не зафиксировано. В данное время он находиться в управлении полиции, где дает пояснения добровольно или насильно он попал в квартиру», — рассказали в пресс-службе ДП области. По вышеуказанному факту дает пояснения.

Информируя, что всем фактам обращения жителей будет принято законное решение. Иная информация по ст.201 УПК РК не разглашается.

Поскольку о захваченном заложнике сообщала, якобы, жена исполнительного директора ломбарда, мы продолжаем следить за ситуацией.

Напомним, страсти вокруг ломбардов не утихают несколько дней. Сотни людей заложили в них машины и квартиры под обещание выплатить их стоимость на 40 процентов выше рыночной. Такая вот МММ.

Виктор Сутягин